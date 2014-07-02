Насадка для прочистки труб 060, 1 х впереди, 3x30°, 16 мм

С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.

Сопло для очистки труб с внутренней резьбой, диаметр 16 мм. Сопло имеет разные направления струи для экологически чистой прочистки заблокированных стоков и труб. Три из четырех струй сопла направлены назад под углом 30 °, одна фронтальная. Это позволяет соплу и шлангу перемещения по трубе. Сопло для прочистки труб с R 1/8 " соединением для подключения к трубе шланга .

Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 16
Размер сопла ( ) 60
Резьба R 1/8"
Вес (с упаковкой) (кг) 0,021
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Created with AI (artificial intelligence)

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