RM 754 очиститель для пола, 10л
Ввысокоэффективный агент для удаления восковых и полимерных покрытий на устойчивых к воде покрытиях. Нет необходимости дополнительной обработки.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|10,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,19
Свойства
- Мощное моющее средство для глубокой очистки, удаления грязи и снятия защитных покрытий
- Удаялет трудновыводимые пятна воска с полимерных покрытий
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Может использоваться повсеместно
- Широкий спектр применения: подходит для влагостойких покрытий, чувтсвительных к щелочи (линолеум) или стойких к щелочи (ПВХ)
- Совместимость с широким спектром материалов
- Низкий уровень pH
- Нет необходимости дополнительной обработки
- Подходит для очистки технического оборудования
- безопасен и готов к ипользованию
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Формула с низким пенообразованием
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
Видео
Совместимая техника
- B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp + роликовая щеточная голова R75 нового поколения
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 40 C Bp
- B 40 W Bp
- B 40 W Bp DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
- B 60 W Bp
- B 60 W Bp Dose
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R65+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C BP Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/50f C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 65/85 R Classic Bp
- BD 65/85 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BDP 43/400 C
- BDP 50/1500 C
- BDS 43/ Orbital C
- BDS 43/ Orbital C Spray
- BDS 43/150 C Classic
- BDS 43/150 C Classic Amazon
- BDS 43/DUO C
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C BP Pack Promo
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 65/85 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Области применения
- Уборка полов