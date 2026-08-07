Detergent FloorPro RM 754, 10l
Agent de curatare extrem de eficient pentru indepartarea usoara a petelor cerate si polimer, acoperiri pe pardoseli rezistente la apa si alcaline sensibile. Nu necesita clatire.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|10,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,2
Produs
- Solutie puternica pentru curatarea de baza si destratificare
- Indeparteaza ceara si polimerul de protectie de pe suprafete
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Pentru utilizare universală
- Cu o gamă largă de aplicații: potrivit pentru suprafețele rezistente la apă, suprațete sensibile alkaline (linoleu) sau rezistent-alkaline (PVC)
- Compatibilitate excelenta cu materialul
- Ph scazut
- Nu necesita timp pentru clatire
- Potrivit si pentru curatenia de intretinere
- Sigur si usor de utilizat
- Miros placut si proaspat de lamaie
- Formula saraca in spuma
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
- P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
Video
Masini compatibile
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 R DOSE(Perie)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 40 W Bp DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R65+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + R65
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 65/85 R Classic Bp
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BDP 43/400 C
- BDP 50/1500 C
- BDS 43/ Orbital C
- BDS 43/ Orbital C Spray
- BDS 43/150 C Classic
- BDS 43/DUO C
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C
- BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp Pack
Domenii de intrebuintare
- Curățarea podelelor