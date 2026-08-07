Detergent FloorPro RM 754, 10l

Agent de curatare extrem de eficient pentru indepartarea usoara a petelor cerate si polimer, acoperiri pe pardoseli rezistente la apa si alcaline sensibile. Nu necesita clatire.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 10,5
Greutate cu ambalaj (kg) 11,2
Produs
  • Solutie puternica pentru curatarea de baza si destratificare
  • Indeparteaza ceara si polimerul de protectie de pe suprafete
  • Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
  • Pentru utilizare universală
  • Cu o gamă largă de aplicații: potrivit pentru suprafețele rezistente la apă, suprațete sensibile alkaline (linoleu) sau rezistent-alkaline (PVC)
  • Compatibilitate excelenta cu materialul
  • Ph scazut
  • Nu necesita timp pentru clatire
  • Potrivit si pentru curatenia de intretinere
  • Sigur si usor de utilizat
  • Miros placut si proaspat de lamaie
  • Formula saraca in spuma
Detergent FloorPro RM 754, 10l
Detergent FloorPro RM 754, 10l
Detergent FloorPro RM 754, 10l
Detergent FloorPro RM 754, 10l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
  • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
  • P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
Accesorii
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