H 9 Q Høytrykkslange med hurtigkobling

9 m lang slange. Utvider arbeidsradiusen til høytrykkspylere. For trykk opp til 160 bar og temperaturer opp til 60°C. For Kärcher hobby høytrykkspylere fra 2009 og nyere, der slangen er koblet til pistolen og maskinen via hurtigkoblingssystem.

Egenskaper og fordeler
Erstatningsslange 9 m
  • Rask bytte av slange
Quick Connect hurtigkobling
  • Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Hurtigkoblingssystem
Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 60
Maks. trykk (bar) 180
Lengde (m) 9
Farge svart
Vekt (kg) 0,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 245 x 65
