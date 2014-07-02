H 9 Q Høytrykkslange med hurtigkobling
9 m lang slange. Utvider arbeidsradiusen til høytrykkspylere. For trykk opp til 160 bar og temperaturer opp til 60°C. For Kärcher hobby høytrykkspylere fra 2009 og nyere, der slangen er koblet til pistolen og maskinen via hurtigkoblingssystem.
Egenskaper og fordeler
Erstatningsslange 9 m
- Rask bytte av slange
Quick Connect hurtigkobling
- Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Hurtigkoblingssystem
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Maks. trykk (bar)
|180
|Lengde (m)
|9
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 245 x 65