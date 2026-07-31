Starter kit Battery Power 18/25

Egenskaper og fordeler
Starter kit Battery Power 18/25: Innovativ sanntidsteknologi
Innovativ sanntidsteknologi
Starter kit Battery Power 18/25: 18 V Battery Power utskiftbart batteri
18 V Battery Power utskiftbart batteri
For bruk i alle 18 V enheter tilhørende Kärcher Batteriplattform.
Starter kit Battery Power 18/25: Kraftige litium-ion celler
Kraftige litium-ion celler
Garanterer konsistent ytelse samtidig som den forhindrer selvutladning og tap av minneeffekt.
Automatisk oppbevaringsmodus
  • Forlenger cellenes levetid.
IPX5-klassifisert – beskyttet mot vannstråler fra alle retninger
  • Pålitelig beskyttelse under jobber som innebærer bruk av vann.
Effektiv temperaturovervåkning
Smart cellemonitorering
  • Beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputladning.
Veggfeste
  • For enkel veggmontering av laderen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Ladetid for batteri med hurtiglader (min) 44: 83 min (80 %)
Ladestrøm (A) 2,5
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Farge svart
Vekt (kg) 1,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
Mål (L x B x H) (mm) 184 x 133 x 126

Scope of supply

  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25

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