Dzięki wydajnej podstawowej dyszy rotacyjnej możliwe jest usunięcie nawet uporczywego brudu i czyszczenie do połysku. Punktowy strumień rotacyjny bez problemu usuwa brud spowodowany warunkami atmosferycznymi, szybko przywracając pierwotny wygląd pokrytym mchem i brudnym powierzchniom. Ponadto dysza rotacyjna jest w stanie objąć dużą powierzchnię. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach K 2 i K 3.