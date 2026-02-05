DB 120 FULL CONTROL LANCA ROTACYJNA DLA K 2 - K 3

Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odspajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni. Dysza rotacyjna jest kompatybilna z myjkami ciśnieniowymi K2 - K3.

Dzięki wydajnej podstawowej dyszy rotacyjnej możliwe jest usunięcie nawet uporczywego brudu i czyszczenie do połysku. Punktowy strumień rotacyjny bez problemu usuwa brud spowodowany warunkami atmosferycznymi, szybko przywracając pierwotny wygląd pokrytym mchem i brudnym powierzchniom. Ponadto dysza rotacyjna jest w stanie objąć dużą powierzchnię. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach K 2 i K 3.

Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
  • Skuteczne usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń z odpornych powierzchni.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Efektywnie usuwa oporny brud.
O 100% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher.
  • Dla wydajnego i szybkiego czyszczenia.
Złącze bagnetowe
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 450 x 41 x 41

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Oporny brud
  • Murki ogrodowe
  • Mech