W porównaniu z dyszą Power firmy Kärcher eco!Booster zapewnia o 50% wyższą wydajność powierzchniową oraz doskonale sprawdza się w czyszczeniu delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Wydajność jest wynikiem zwiększonej szerokości strumienia, co zmniejsza zużycie energii i wody. Nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 050. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na zasysaniu powietrza w celu kierowania strumieniem wody. Umożliwia to uzyskanie doskonałych efektów czyszczenia w krótszym czasie, co jest szczególnie istotne w sektorach takich jak budownictwo lub czyszczenie pojazdów.