eco!Booster TR 050

eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej niż dysza Power firmy Kärcher. Idealny do delikatnych powierzchni. Do urządzeń wysokociśnieniowych HD i HDS (rozmiar dyszy 050).

W porównaniu z dyszą Power firmy Kärcher eco!Booster zapewnia o 50% wyższą wydajność powierzchniową oraz doskonale sprawdza się w czyszczeniu delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Wydajność jest wynikiem zwiększonej szerokości strumienia, co zmniejsza zużycie energii i wody. Nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 050. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na zasysaniu powietrza w celu kierowania strumieniem wody. Umożliwia to uzyskanie doskonałych efektów czyszczenia w krótszym czasie, co jest szczególnie istotne w sektorach takich jak budownictwo lub czyszczenie pojazdów.

Cechy i zalety
O 50% większa wydajność czyszczenia w porównaniu do strumienia płaskiego
  • Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.
O 50% większa efektywność wykorzystania wody¹⁾
  • Oszczędność wody.
O 50% większa efektywność energetyczna¹⁾
  • Oszczędność energii.
Bardzo wszechstronny w użyciu
  • Nadaje się do wrażliwych powierzchni, takich jak farba lub drewno.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie (bar) maks. 300
Temperatura (°C) maks. 85
Rozmiar dyszy ( ) 50
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,5

¹⁾ W oparciu o możliwość czyszczenia o 50% większej powierzchni niż standardowy płaski strumień Kärcher przy tej samej ilości zużytej energii i wody.

eco!Booster TR 050

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie fasad
  • Zastosowania komunalne, na przykład czyszczenie elewacji lub ogrodzeń.
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
Części zamienne

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