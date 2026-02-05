Przedłużka węża ssącego 3,5 m

Przedłużka węża ssącego. Umożliwia swobodę ruchów i poszerza zasięg odkurzacza.

Przedłużenie węża ssącego o długości 3,5 m zwiększa promień roboczy i zapewnia więcej swobody, ułatwiając w ten sposób pracę, szczególnie podczas czyszczenia schodów lub wnętrz samochodów. Praktyczne przedłużenie węża ssącego pasuje do wszystkich wielofunkcyjnych odkurzaczy Kärcher z asortymentu Home & Garden.

Cechy i zalety
Poszerza zakres pracy odkurzacza i ułatwia manewrowanie np. podczas odkurzania wnętrza samochodu
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3600 x 55 x 64
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Wnętrze samochodu
  • Prace remontowe
  • Warsztat
  • Warsztat majsterkowicza
  • Piwnica
  • Garaż
  • Teren wokół domu i ogród
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Schody