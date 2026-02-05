Przedłużenie węża ssącego o długości 3,5 m zwiększa promień roboczy i zapewnia więcej swobody, ułatwiając w ten sposób pracę, szczególnie podczas czyszczenia schodów lub wnętrz samochodów. Praktyczne przedłużenie węża ssącego pasuje do wszystkich wielofunkcyjnych odkurzaczy Kärcher z asortymentu Home & Garden.