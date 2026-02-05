Przedłużka węża ssącego 3,5 m
Przedłużka węża ssącego. Umożliwia swobodę ruchów i poszerza zasięg odkurzacza.
Przedłużenie węża ssącego o długości 3,5 m zwiększa promień roboczy i zapewnia więcej swobody, ułatwiając w ten sposób pracę, szczególnie podczas czyszczenia schodów lub wnętrz samochodów. Praktyczne przedłużenie węża ssącego pasuje do wszystkich wielofunkcyjnych odkurzaczy Kärcher z asortymentu Home & Garden.
Cechy i zalety
Poszerza zakres pracy odkurzacza i ułatwia manewrowanie np. podczas odkurzania wnętrza samochodu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 2
- WD 2 Home
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2.200
- WD 2.500 M
- WD 3
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 Premium Home
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 – zestaw do czyszczenia kominka
- WD 3.200
- WD 3.200 AF *EU-II
- WD 3.300 M
- WD 3.500 P
- WD 4 Car Kit
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22 + Nozzle
- WD 4 Premium
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4.200
- WD 4.250 Car Cleaning *EU-II
- WD 5
- WD 5 P Premium
- WD 5 Premium
- WD 5 Premium Renovation Kit
- WD 5 Renovation
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5.300
- WD 5.300 M
- WD 5.400
- WD 5.470 *EU-II
- WD 5.600
- WD 6 P Premium
- WD 6 P S V-30/8/35/T Car
- WD 7.000
- WD 7.300
- WD 7.700 P
Zastosowania
- Wnętrze samochodu
- Prace remontowe
- Warsztat
- Warsztat majsterkowicza
- Piwnica
- Garaż
- Teren wokół domu i ogród
- Czyszczenie strefy wejścia
- Schody