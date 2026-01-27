Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l

Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterrammar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)