Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l

Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterrammar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Rengöringsmedel som snabbt och effektivt tar bort fetter, fågelspillning och föroreningar
  • Skyddar plasten från att gulna och att blekas
  • Plug ’n’ Clean-systemet är det lättaste och snabbaste sättet att applicera rengöringsmedel med hjälp av en högtryckstvätt från Kärcher
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
  • Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H315 Irriterar huden.
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområden
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Fönsterrammar i PVC
  • Plastpaneler