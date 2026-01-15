Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l
Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.
Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Denna flaska har dubbla säkerhetskorkar vid leverans. Med 3 liters flaskan kan du enkelt fylla på Kärchers 1 liters flaska som passar direkt i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvättarna K4-K7 alternativt fylla på behållaren på högtryckstvättarna K2-K3. Följ dessa instruktioner vid användning i Kärchers högtryckstvättar: 1: Avlägsna yttre transportkork. (Svart) 2: Avlägsna inre säkerhetskork. Fyll på 1 liters flaskan 3: Placera flaskan i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvätten. Flaskan går att avlägsna från Plug & Clean-behållaren utan att spilla då flaskan är utrustad med en membrankork. Om maskinen ej har Plug & Clean häller man över rengöringsmedlet i avsedd behållare.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|6
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Aktiv smutsborttagning för snabb och effektiv rengöring av oljor, fett, rester som innehåller mineraler och smuts från avgaser
- Plug ’n’ Clean-systemet är det lättaste och snabbaste sättet att applicera rengöringsmedel med hjälp av en högtryckstvätt från Kärcher
- Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården