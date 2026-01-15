Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Denna flaska har dubbla säkerhetskorkar vid leverans. Med 3 liters flaskan kan du enkelt fylla på Kärchers 1 liters flaska som passar direkt i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvättarna K4-K7 alternativt fylla på behållaren på högtryckstvättarna K2-K3. Följ dessa instruktioner vid användning i Kärchers högtryckstvättar: 1: Avlägsna yttre transportkork. (Svart) 2: Avlägsna inre säkerhetskork. Fyll på 1 liters flaskan 3: Placera flaskan i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvätten. Flaskan går att avlägsna från Plug & Clean-behållaren utan att spilla då flaskan är utrustad med en membrankork. Om maskinen ej har Plug & Clean häller man över rengöringsmedlet i avsedd behållare.