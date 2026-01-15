Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l

Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.

Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc. Denna flaska har dubbla säkerhetskorkar vid leverans. Med 3 liters flaskan kan du enkelt fylla på Kärchers 1 liters flaska som passar direkt i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvättarna K4-K7 alternativt fylla på behållaren på högtryckstvättarna K2-K3. Följ dessa instruktioner vid användning i Kärchers högtryckstvättar: 1: Avlägsna yttre transportkork. (Svart) 2: Avlägsna inre säkerhetskork. Fyll på 1 liters flaskan 3: Placera flaskan i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvätten. Flaskan går att avlägsna från Plug & Clean-behållaren utan att spilla då flaskan är utrustad med en membrankork. Om maskinen ej har Plug & Clean häller man över rengöringsmedlet i avsedd behållare.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Aktiv smutsborttagning för snabb och effektiv rengöring av oljor, fett, rester som innehåller mineraler och smuts från avgaser
  • Plug ’n’ Clean-systemet är det lättaste och snabbaste sättet att applicera rengöringsmedel med hjälp av en högtryckstvätt från Kärcher
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Tillverkad i Tyskland
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
SE ALLA VÅRA RENGÖRINGSMEDEL