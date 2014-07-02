FJ 10 C Connect 'n' Clean skummumstycke med Ultra Foam Cleaner. Med snabbväxlingssystemet växlar du snabbt och enkelt mellan olika rengöringsmedel. Doseringen justerar du enkelt direkt på skummunstycket (gula reglaget). Vattenstrålen kan justeras efter behov. Passar till Kärchers högtryckstvättar K2 - K7.