Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.

FJ 10 C Connect 'n' Clean skummumstycke med Ultra Foam Cleaner. Med snabbväxlingssystemet växlar du snabbt och enkelt mellan olika rengöringsmedel. Doseringen justerar du enkelt direkt på skummunstycket (gula reglaget). Vattenstrålen kan justeras efter behov. Passar till Kärchers högtryckstvättar K2 - K7.

Egenskaper och fördelar
Innovativt skummunstycke
  • Produktion och applicering av skum.
In kit
  • Praktiskt kit med olika rengöringsmedel.
Quick-change system
  • Med ett enkelt klick byter du snabbt och bekvämt ut tvättmedlet.
Dosering av rengöringsmedel
  • Rengöringsmedlet förbrukas beroende av användning
Transparent behållare för rengöringsmedel
  • Alltid synligt innehåll
Specifikationer

Tekniska data

Färg antracit
Vikt (kg) 1,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,6
Mått (L × B × H) (mm) 102 x 201 x 260
Kompatibilitet För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Användningsområden
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar
