FJ 10 C Skummunstycke 1 l
Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.
FJ 10 C Connect 'n' Clean skummumstycke med Ultra Foam Cleaner. Med snabbväxlingssystemet växlar du snabbt och enkelt mellan olika rengöringsmedel. Doseringen justerar du enkelt direkt på skummunstycket (gula reglaget). Vattenstrålen kan justeras efter behov. Passar till Kärchers högtryckstvättar K2 - K7.
Egenskaper och fördelar
Innovativt skummunstycke
- Produktion och applicering av skum.
In kit
- Praktiskt kit med olika rengöringsmedel.
Quick-change system
- Med ett enkelt klick byter du snabbt och bekvämt ut tvättmedlet.
Dosering av rengöringsmedel
- Rengöringsmedlet förbrukas beroende av användning
Transparent behållare för rengöringsmedel
- Alltid synligt innehåll
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|1,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|102 x 201 x 260
|Kompatibilitet
|För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7.700
- K2 Car
- K2 Premium
- K3 Full Control Car & Home T150
- K3 Premium Power Control
- K4 Premium
- K4 Premium Home
- K4 Premium eco!ogic Home
- K4 Silent
- K5
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium
- K5 Premium Home
- K5 Premium eco!ogic
- K7 Premium
- K7 Premium eco!ogic
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
