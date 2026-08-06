Ytrengörare FR 30 plast Easy Lock
FR 30 är en ytrengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.
FR 30 är en ytrengörare med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Mellan 500-650l = 26404010, Mellan 650-850l = 26391870, Mellan 850-1100l = 26404420, Mellan 1100-1300l = 26391880. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Ersätter artnr 2642-9970
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter (mm)
|300
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,7