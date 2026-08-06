FR 30 är en ytrengörare med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Mellan 500-650l = 26404010, Mellan 650-850l = 26391870, Mellan 850-1100l = 26404420, Mellan 1100-1300l = 26391880. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Ersätter artnr 2642-9970