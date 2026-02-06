Vysokotlaková pištoľ G 180 Q, Quick Connect

Vysokotlaková pištoľ G 180 Q vybavená systémom Quick Connect je dlhá až 13 cm a ponúka ešte viac komfortu a ergonómie pri čistení s vysokotlakovými čističmi.

Dlhšia, komfortnejšia a ergonomickejšia - pištoľ G 180 G so systémom Quick Connect má 13 cm, čo predstavuje podstatný rozdiel - vysokotlakové čistenie je tak pohodlnejšie ako kedykoľvek predtým. Ideálna aj ako náhradná pištoľ pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher K2 až K7 s adaptérom Quick Connect bez systému Full Control.

Vlastnosti a výhody
Rýchlospojka Quick Connect
  • Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Pripojenie - bajonet
  • Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku bez pracovného nadstavca priamo cez pištoľ
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Preplachovacia tryska priamo na pištoli (bez rozprašovacej rúrky)
  • Účinné a rýchle odstránenie uvoľnených nečistôt.
Detská poistka
  • Spustenie pištole blokované poistkou.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher v triedach K 2 – K 7 s adaptérom Quick Connect
  • Ideálne pre následnú modernizáciu a výmenu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 551 x 43 x 188
Kompatibilné stroje