Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (К3-К7)
Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 року випуску). Міцний шланг DN 8 з текстильною опліткою, захистом від перегину і довговічним латунним з'єднувальним елементом, придатний для роботи з миючими засобами. Витримує температуру до 60 ° С, тиск до 160 бар.
Особливості та переваги
6 м подовжувального шланга
- Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
Адаптер Quick Connect
- Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. тиск (бар)
|180
|Довжина (м)
|6
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,751
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,904
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 245 x 55