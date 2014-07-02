Мягкая щетка WB 60
Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.
Прекрасно подходит для очистки площадей больших размеров, например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов, роллетов. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, высокой производительностью благодаря большой ширине (248 мм), наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.
Особенности и преимущества
Большая рабочая ширина (248 мм)
- Идеально подходит для очистки больших поверхностей
Резиновая накладка
- Очистка стойких загрязнений
Применение моющего средства
- Мощная и эффективная очистка
Мягкая щетина, не повреждающая поверхность
- Мягкая очистка деликатных поверхностей
Защитное кольцо по периметру
- Не повреждает поверхность
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,291
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,471
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 261 x 177
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Дома на колесах
- Оранжереи
- Чистка солнечных батарей
- Жалюзи/рольставни
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовые игрушки
