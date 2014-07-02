М'яка щітка WB 60
М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.
Чудово підходить для очищення площ великих розмірів, наприклад, кузовів автомобілів і житлових причепів, човнів, зимових садів, ролетів. Відрізняється м'якою щетиною, що не пошкоджує поверхню, високою продуктивністю завдяки великій ширині (248 мм), наявністю кільця для захисту від подряпин, накидною гайкою для надійного стикування з пістолетом і гумовим скребком для видалення стійких забруднень (наприклад, від слідів комах). Робота полегшується завдяки ергономічній формі ручки.
Особливості та переваги
Велика робоча ширина (248 мм)
- Ідеально підходить для очищення великих поверхонь
Гумова накладка
- Очищення стійких забруднень
Застосування миючого засобу
- Потужне і ефективне очищення
М'яка щетина, що не пошкоджує поверхню
- М'яке очищення делікатних поверхонь
Захисне кільце по периметру
- Не пошкоджує поверхню
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,291
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,471
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 261 x 177
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Будинки на колесах
- Зимові сади
- Чищення сонячних батарей
- Жалюзі/ролети
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Садові іграшки
Аксесуари
Запчастини для М'яка щітка WB 60
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.