Чудово підходить для очищення площ великих розмірів, наприклад, кузовів автомобілів і житлових причепів, човнів, зимових садів, ролетів. Відрізняється м'якою щетиною, що не пошкоджує поверхню, високою продуктивністю завдяки великій ширині (248 мм), наявністю кільця для захисту від подряпин, накидною гайкою для надійного стикування з пістолетом і гумовим скребком для видалення стійких забруднень (наприклад, від слідів комах). Робота полегшується завдяки ергономічній формі ручки.