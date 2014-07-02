Насадка для пенной чистки Connect ’n’ Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»
Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.
Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.
Особенности и преимущества
Инновационная пенная насадка
- Продуцирование мощной струи пены.
В комплекте
- Практическая комплект с различными моющими средствами.
Система быстрой замены
- Легкая замена чистящих средств одним кликом
Система дозирования чистящего средства
- Потребление моющего средства зависит от дозировки
Прозрачная емкость
- Всегда видимое наполнение
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|1,256
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,256
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|103 x 201 x 260
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
- Мойка автомобилей
- Дома на колесах
