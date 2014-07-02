Насадка для пенной чистки Connect ’n’ Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»

Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.

Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.

Особенности и преимущества
Инновационная пенная насадка
  • Продуцирование мощной струи пены.
В комплекте
  • Практическая комплект с различными моющими средствами.
Система быстрой замены
  • Легкая замена чистящих средств одним кликом
Система дозирования чистящего средства
  • Потребление моющего средства зависит от дозировки
Прозрачная емкость
  • Всегда видимое наполнение
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 1,256
Вес (с упаковкой) (кг) 1,256
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 103 x 201 x 260
Совместимость Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Дома на колесах
Запчасти для Насадка для пенной чистки Connect ’n’ Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
