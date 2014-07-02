Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»

Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.

Насадка для пінного очищення Керхер FJ 10 в комплекті з автомобільним шампунем. Завдяки цій насадці можна чергувати використання різних засобів для чищення.

Особливості та переваги
Інноваційна пінна насадка
  • Створення потужного струменя піни.
У комплекті
  • Практичний комплект з різними миючими засобами.
Система швидкої заміни
  • Легка заміна чистячих засобів одним рухом
Система дозування миючого засобу
  • Споживання миючого засобу залежить від дозування
Прозора ємність
  • Завжди видиме наповнення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 1,256
Вага (з упаковкою) (кг) 1,256
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 103 x 201 x 260
Сумісність Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Будинки на колесах
Загальна інформація
