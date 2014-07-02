Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»
Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.
Насадка для пінного очищення Керхер FJ 10 в комплекті з автомобільним шампунем. Завдяки цій насадці можна чергувати використання різних засобів для чищення.
Особливості та переваги
Інноваційна пінна насадка
- Створення потужного струменя піни.
У комплекті
- Практичний комплект з різними миючими засобами.
Система швидкої заміни
- Легка заміна чистячих засобів одним рухом
Система дозування миючого засобу
- Споживання миючого засобу залежить від дозування
Прозора ємність
- Завжди видиме наповнення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|1,256
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,256
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|103 x 201 x 260
|Сумісність
|Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Будинки на колесах
Запчастини для Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.