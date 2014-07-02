Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)
Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Возможность поворота на 360°
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,183
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,224
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|166 x 42 x 62
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Для очистки колесных дисков
- Для цветочных горшков.
- Для очистки мусорных контейнеров.