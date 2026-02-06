Идеально подходит для чистки угловых и краевых участков: брызговик (Splash guard) для защиты от брызг специально разработан для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7. Эффективно защищает пользователя и окружающие предметы от разбрызгиваемой при работе минимойки воды. Прозрачная конструкция брызговика обеспечивает четкую видимость обрабатываемой поверхности. Брызговик совместим со всеми новыми струйными трубками Vario Power и Multi Jets, а также с новыми грязевыми фрезами. (Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))