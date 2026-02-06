Захисний бризговик для мінімийок високого тиску
Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).
Ідеально підходить для чищення кутових і крайових ділянок: бризговик (Splash guard) для захисту від бризок спеціально розроблений для апаратів високого тиску Kärcher класу K 2 - K 7. Ефективно захищає користувача і навколишні предмети від бризок води при роботі з мінімийкою. Прозора конструкція бризковика забезпечує чітку видимість оброблюваної поверхні. Бризговик сумісний з усіма новими струменевими трубками Vario Power і Multi Jets, а також з новими фрезами для бруду. (Не підходить до струменевих трубок Multi Power МР 145 і МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Особливості та переваги
Захист від бризок
- Надійний захист користувача від бризок води - особливо при очищенні кутових і крайових ділянок.
Прозорий матеріал
- Прозорість дозволяє ретельніше провести прибирання поверхні.
Кілька адаптерів входять до складу поставки
- Підходить для всіх нових насадок Vario Power, багатофункціональних розпилювальних сопел і інших насадок.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,325
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,543
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 188 x 237
Не підходить до струменевих трубок MP 4 та MP 180 multi power jet 5-в-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Області застосування
- Сходи
- Території навколо будинку та саду
