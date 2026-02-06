Ідеально підходить для чищення кутових і крайових ділянок: бризговик (Splash guard) для захисту від бризок спеціально розроблений для апаратів високого тиску Kärcher класу K 2 - K 7. Ефективно захищає користувача і навколишні предмети від бризок води при роботі з мінімийкою. Прозора конструкція бризковика забезпечує чітку видимість оброблюваної поверхні. Бризговик сумісний з усіма новими струменевими трубками Vario Power і Multi Jets, а також з новими фрезами для бруду. (Не підходить до струменевих трубок Multi Power МР 145 і МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))