eco!Booster 145
Ideaalne õrnade pindade korral ja väga tõhus – tarvik eco!Booster tagab 50% parema puhastustulemuse kui lapik juga, säästes vett, energiat ja aega.
Õrnade pindade tõhus ja põhjalik puhastamine pole kunagi varem olnud nii lihtne, kiire või säästev. Tarvik eco!Booster tagab sama ressursikulu juures 50 protsenti suurema puhastustõhususe ja 50 protsenti suurema vee- ja energiatõhususe kui lapik joaotsik. See võimaldab väga põhjalikku ja kiiret koristamist, säästes samas aega, vett ja energiat. Tänu väga ühtlasele eemaldamisele eemaldatakse mustus väga tõhusalt ja isegi õrnu materjale, nt värvitud pindu või puitpindu, saab puhastada muretult. Kui tarvik pihustusvardalt eemaldada, saab tõrksat mustust kõrvaldada lähemalt. Tarvik eco!Booster 145 sobib kõigile Kärcheri klassi K 5 survepesuritele.
Omadused ja tulu
50% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes Kärcheri standardse tasapinnalise joaga.
- Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus.
50% suurem veekasutustõhusus*
- Säästab vett.
50% suurem energiatõhusus*
- Säästab energiat.
Tuntud helitugevuse vähenemine kuni 25%**
- Kasutamise ajal vaiksem.
Eemaldatav tarvik
- Paindlik kasutamisel ja hoidmisel.
Tarviku eemaldamine vabastusnuppudega ühe käega
- Lihtne ja mugav lahutamine.
Kasutamisel väga paindlik
- Sobib eriti hästi õrnadele pindadele nagu värvkate või puit.
Ühildub kõigi Kärcheri klassi K 5 survepesuritega
- Ideaalne järgnevaks uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|615 x 108 x 51
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0). /
* Põhineb võimel puhastada 50 protsenti rohkem pinda kui Kärcheri standardne tasapinnaline juga sama energia- ja veekogusega. /
** Võrreldes tajutava müratasemega Kärcheri standardse tasajoa kasutamisel. Täpne väärtus võib olenevalt kasutatavast seadmest erineda.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiad
- Koduaia ümbruse alad
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.