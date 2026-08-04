Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Toisessa päässä EASY!Lock-pikaliitin, toisessa M22, jonka ansiosta letku sopii uusien ja vanhojen varusteiden yhdistämiseen.