Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/050
Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050
Pyörivä putkenaukaisusuutin toimii siten, että pyörivä liike ja neljästä kohtaa lähtevä vesisuihku irrottavat tehokkaasti likaa ja auttavan eteenpäin suuntautuvaa liikettä. Tämän ansiosta suutin etenee putkessa kevyesti ja turvallisesti ilman suurta voimankäyttöä.
Ominaisuudet ja edut
Suutin pyörii akselinsa ympäri neljän vesisuihkun avulla
- Tehokkaaseen ja turvalliseen putkenaukaisuun
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
- Yhteensopiva putkenaukaisuletkujen kanssa
Kompakti koko, jonka ulkohalkaisija on 16 mm
- Helppo käsiteltävyys mahdollistaa ahtaidenkin putkistojen nopean puhdistamisen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|16
|Suutinkoko ( )
|50
|Kierre
|R 1/8"