Pyörivä putkenaukaisusuutin toimii siten, että pyörivä liike ja neljästä kohtaa lähtevä vesisuihku irrottavat tehokkaasti likaa ja auttavan eteenpäin suuntautuvaa liikettä. Tämän ansiosta suutin etenee putkessa kevyesti ja turvallisesti ilman suurta voimankäyttöä.