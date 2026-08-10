Время заряда быстрозарядным устройством

Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач:

44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)



Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:

94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)

