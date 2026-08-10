Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V
Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.
Încărcătorul rapid poate fi fixat cu ușurință pe perete datorită suportului integrat. Cu încărcătorul rapid, bateria Kärcher de 18 V / 2,5 Ah înlocuibilă este încărcată cu 80% în doar 44 de minute. Toate celelalte baterii înlocuibile de 18 V pot fi, de asemenea, reîncărcate.
Caracteristici si beneficii
Încărcător rapidÎncarcă acumulatorul de 18 V/2.5 Ah până la 80% în 44 de minute. Încarcă acumulatorul de 18 V/5.0 Ah până la 80% în 94 de minute.
O gamă largă de aplicații
Suport pentru pereteCu fixare pe perete.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min)
|44: 83 min (80 %) 94: 143 min (80 %)
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|184 x 133 x 88
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Masini compatibile
- AD 2 Battery
- AD 2 Battery Set
- BLV 18-200 Battery
- BP 2.000-18 Barrel
- BR 30/1 C Bp Pack 18/25
- CNS 18-30 Battery
- GSH 18-20 Battery
- HGE 18-45 Battery
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery
- HGE 18-50 Battery Set
- HV 1/1 Bp Cs Pack
- HV 1/1 Bp Fs Pack
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-36 Battery
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LMO Battery 18-33
- LMO Battery 18-33 Set
- LMO Battery 18-36 Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Limited Edition
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LTR 3-18 Dual
- LTR 3-18 Dual Battery Set
- LTR Battery 18-25 Set
- MFL 2-18
- Mop electric profesional BR 30/1 C Bp Pack *EU
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18
- PHG 18-45 Battery
- PSU 4-18
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact (bateria nu este inclusă)
- SE 3-18 Compact Battery Set
- SE 3-18 Compact Home
- Starter kit Battery Power 18/25
- Starter kit Battery Power 18/50
- TLO 18-32 Battery
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WRE 18-55 Battery
- WRE 5 Battery Set