Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V

Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.

Încărcătorul rapid poate fi fixat cu ușurință pe perete datorită suportului integrat. Cu încărcătorul rapid, bateria Kärcher de 18 V / 2,5 Ah înlocuibilă este încărcată cu 80% în doar 44 de minute. Toate celelalte baterii înlocuibile de 18 V pot fi, de asemenea, reîncărcate.

Caracteristici si beneficii
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V: Încărcător rapid
Încărcător rapid
Încarcă acumulatorul de 18 V/2.5 Ah până la 80% în 44 de minute. Încarcă acumulatorul de 18 V/5.0 Ah până la 80% în 94 de minute.
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V: O gamă largă de aplicații
O gamă largă de aplicații
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V: Suport pentru perete
Suport pentru perete
Cu fixare pe perete.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min) 44: 83 min (80 %) 94: 143 min (80 %)
Curent de încărcare. (A) 2,5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz) 50 - 60
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 184 x 133 x 88
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V

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Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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