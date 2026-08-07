Средство для очистки полов FloorPro CA 50 C eco!perform, 1л
Чистящее средство FloorPro CA 50 C: для ручной и механизированной уборки любых твердых и эластичных напольных покрытий, пригодное также для очистки блестящих поверхностей и мебели. С европейской экологической маркировкой (есть сертификат).
Высококонцентрированное чистящее средство Kärcher FloorPro CA 50 C eco!perform, не требующее специальной маркировки, безопасное в обращении и безвредное для окружающей среды, может использоваться для решения разных задач уборки полов, экономично в применении и обеспечивает тщательную очистку без повреждения напольных покрытий. Этот продукт с приятным цитрусовым запахом пригоден для очистки любых поверхностей, устойчивых к воздействию влаги и спиртов, вплоть до антистатических напольных покрытий и мрамора или другого камня с содержанием карбоната кальция. Он эффективно устраняет следы хождения, пыль, атмосферные загрязнения, а также незначительные жировые следы. Благодаря очень низкому пенообразованию чистящее средство подходит как для ручной уборки, так и для применения в поломойно-всасывающих машинах. Чистящее средство FloorPro CA 50 C eco!perform сертифицировано на соответствие строгим требованиям, предъявляемым к продуктам с экологической маркировкой ЕС, и, кроме того, имеет австрийскую экологическую маркировку.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|12
|pH
|8
|Вес (кг)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,07
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|366 x 232 x 298
Свойства
- Универсальное концентрированное средство для уборки полов
- Удаляет следы от обуви, пыль, атмосферные загрязнения
- Мощное очищающее действие на всех водо- и спиртоустойчивых жестких поверхностях
- Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях
- Может также использоваться для очистки мебели и других предметов обстановки
- Препятствует быстрому повторному загрязнению
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Имеет европейскую экологическую маркировку (EU Ecolabel)
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Видео
Совместимая техника
- B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp + роликовая щеточная голова R75 нового поколения
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 40 C Bp
- B 40 W Bp
- B 40 W Bp DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
- B 60 W Bp
- B 60 W Bp Dose
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R65+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C BP Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/50f C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 65/85 R Classic Bp
- BD 65/85 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C BP Pack Promo
- BR 45/22 C Bp Pack
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- Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
- Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см, с системой крепления на карманах
- Моп из микрофибры с коротким ворсом, с креплением Hook-and-Loop, 40 см
- Хлопковый моп, 40 см
Области применения
- Очистка полов и поверхностей