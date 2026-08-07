Средство для очистки полов FloorPro CA 50 C eco!perform, 1л

Чистящее средство FloorPro CA 50 C: для ручной и механизированной уборки любых твердых и эластичных напольных покрытий, пригодное также для очистки блестящих поверхностей и мебели. С европейской экологической маркировкой (есть сертификат).

Высококонцентрированное чистящее средство Kärcher FloorPro CA 50 C eco!perform, не требующее специальной маркировки, безопасное в обращении и безвредное для окружающей среды, может использоваться для решения разных задач уборки полов, экономично в применении и обеспечивает тщательную очистку без повреждения напольных покрытий. Этот продукт с приятным цитрусовым запахом пригоден для очистки любых поверхностей, устойчивых к воздействию влаги и спиртов, вплоть до антистатических напольных покрытий и мрамора или другого камня с содержанием карбоната кальция. Он эффективно устраняет следы хождения, пыль, атмосферные загрязнения, а также незначительные жировые следы. Благодаря очень низкому пенообразованию чистящее средство подходит как для ручной уборки, так и для применения в поломойно-всасывающих машинах. Чистящее средство FloorPro CA 50 C eco!perform сертифицировано на соответствие строгим требованиям, предъявляемым к продуктам с экологической маркировкой ЕС, и, кроме того, имеет австрийскую экологическую маркировку.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 12
pH 8
Вес (кг) 1
Вес (с упаковкой) (кг) 1,07
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 366 x 232 x 298
Свойства
  • Универсальное концентрированное средство для уборки полов
  • Удаляет следы от обуви, пыль, атмосферные загрязнения
  • Мощное очищающее действие на всех водо- и спиртоустойчивых жестких поверхностях
  • Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях
  • Может также использоваться для очистки мебели и других предметов обстановки
  • Препятствует быстрому повторному загрязнению
  • Придает приятный цитрусовый аромат
  • Имеет европейскую экологическую маркировку (EU Ecolabel)
Средство для очистки полов FloorPro CA 50 C eco!perform, 1л
Средство для очистки полов FloorPro CA 50 C eco!perform, 1л
Средство для очистки полов FloorPro CA 50 C eco!perform, 1л
Средство для очистки полов FloorPro CA 50 C eco!perform, 1л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Очистка полов и поверхностей
Принадлежности
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