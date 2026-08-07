Высококонцентрированное чистящее средство Kärcher FloorPro CA 50 C eco!perform, не требующее специальной маркировки, безопасное в обращении и безвредное для окружающей среды, может использоваться для решения разных задач уборки полов, экономично в применении и обеспечивает тщательную очистку без повреждения напольных покрытий. Этот продукт с приятным цитрусовым запахом пригоден для очистки любых поверхностей, устойчивых к воздействию влаги и спиртов, вплоть до антистатических напольных покрытий и мрамора или другого камня с содержанием карбоната кальция. Он эффективно устраняет следы хождения, пыль, атмосферные загрязнения, а также незначительные жировые следы. Благодаря очень низкому пенообразованию чистящее средство подходит как для ручной уборки, так и для применения в поломойно-всасывающих машинах. Чистящее средство FloorPro CA 50 C eco!perform сертифицировано на соответствие строгим требованиям, предъявляемым к продуктам с экологической маркировкой ЕС, и, кроме того, имеет австрийскую экологическую маркировку.