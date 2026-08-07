RM 69** 10l Промышленный очиститель, 10л

Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69 с низким пенообразованием для уборки полов на промышленных предприятиях. Эффективно удаляет даже самые стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения.

Универсальное средство для очистки полов и поверхностей, промышленный очиститель FloorPro RM 69 от Kärcher особенно эффективен для промежуточной и профилактической уборки обычных промышленных полов. Подходит как для ручной уборки, так и для использования с поломоечными машинами – низкопенное средство позволяет эффективно использовать объем бака машины. Эффективно устраняет обычные масляные и жировые пятна в логистических центрах и производственных помещениях, оставляя только приятный, свежий аромат.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10
Вес (кг) 9,989
Вес (с упаковкой) (кг) 10,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 188 x 307
Свойства
  • Эффективное чистящее средство для поддерживающей и промежуточной уборки сильно загрязненных полов на промышленных предприятиях
  • Низкое пенообразование
  • Эффективно устраняет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
  • Отличное качество очистки
  • Не входит в классификацию опасных веществ
  • Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
  • Можно использовать как для механизированной, так и ручной очистки
  • Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках
  • Быстродействующее средство.
  • Очень эффективный
  • Придает приятный свежий запах
  • Широкий спектр применения: подходит для влагостойких покрытий, чувтсвительных к щелочи (линолеум) или стойких к щелочи (ПВХ)
RM 69** 10l Промышленный очиститель, 10л
RM 69** 10l Промышленный очиститель, 10л
RM 69** 10l Промышленный очиститель, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Уборка полов
Принадлежности
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