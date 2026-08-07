FloorPro Detergent industrial RM 69, 10l

FloorPro Industrial Cleaner RM 69 pentru curățarea podelelor și a pardoselilor industriale. Îndepărtează fără efort chiar și cele mai pesistente urme de grăsime, ulei, funingine și minerale.

O alegere versatilă pentru curățarea pardoselilor și suprafețelor, FloorPro Industrial Cleaner RM 69 de la Kärcher impresionează în mod deosebit cu curățarea de întreținere și intermediară a pardoselilor industriale convenționale. Este potrivit atât pentru curățare manuală, cât și pentru curățare cu mașini pentru spălarea podelelor – formula cu spumare redusă permite utilizarea eficientă a volumului rezervorului mașinii. Elimină eficient petele obișnuite de ulei și grăsime în centrele de logistică și mediile de producție, lăsând în urmă doar un miros plăcut și proaspăt.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 10
Greutate (kg) 10
Greutate cu ambalaj (kg) 10,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Produs
  • Pentru întreținerea și curățarea intermediară a podelelor industriale foarte murdare
  • Face puțină spumă
  • Dizolvare eficientă a uleiului, grasimilor și a petelor minerale.
  • Performanță de curățare remarcabilă
  • Fără etichetă
  • Dizolvă petele grosiere de ulei, grăsime și minerale
  • Poate fi folosit mecanic și manual
  • Separare rapidă a uleiului și a apei, în separatorul de ulei.
  • Actionare rapidă
  • Foarte eficient
  • Miros plăcut și proaspăt
  • Cu o gamă largă de aplicații: potrivit pentru suprafețele rezistente la apă, suprațete sensibile alkaline (linoleu) sau rezistent-alkaline (PVC)
FloorPro Detergent industrial RM 69, 10l
FloorPro Detergent industrial RM 69, 10l
FloorPro Detergent industrial RM 69, 10l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova