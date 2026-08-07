FloorPro Detergent industrial RM 69, 10l
FloorPro Industrial Cleaner RM 69 pentru curățarea podelelor și a pardoselilor industriale. Îndepărtează fără efort chiar și cele mai pesistente urme de grăsime, ulei, funingine și minerale.
O alegere versatilă pentru curățarea pardoselilor și suprafețelor, FloorPro Industrial Cleaner RM 69 de la Kärcher impresionează în mod deosebit cu curățarea de întreținere și intermediară a pardoselilor industriale convenționale. Este potrivit atât pentru curățare manuală, cât și pentru curățare cu mașini pentru spălarea podelelor – formula cu spumare redusă permite utilizarea eficientă a volumului rezervorului mașinii. Elimină eficient petele obișnuite de ulei și grăsime în centrele de logistică și mediile de producție, lăsând în urmă doar un miros plăcut și proaspăt.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|10
|Greutate (kg)
|10
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 188 x 307
Produs
- Pentru întreținerea și curățarea intermediară a podelelor industriale foarte murdare
- Face puțină spumă
- Dizolvare eficientă a uleiului, grasimilor și a petelor minerale.
- Performanță de curățare remarcabilă
- Fără etichetă
- Dizolvă petele grosiere de ulei, grăsime și minerale
- Poate fi folosit mecanic și manual
- Separare rapidă a uleiului și a apei, în separatorul de ulei.
- Actionare rapidă
- Foarte eficient
- Miros plăcut și proaspăt
- Cu o gamă largă de aplicații: potrivit pentru suprafețele rezistente la apă, suprațete sensibile alkaline (linoleu) sau rezistent-alkaline (PVC)
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Video
Masini compatibile
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 R DOSE(Perie)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 40 W Bp DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R65+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + R65
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 65/85 R Classic Bp
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C
- BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp Pack
Domenii de intrebuintare
- Curățarea podelelor