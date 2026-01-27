PrimoFlex® er en praktisk og fleksibel hageslange som ikke kveiler seg. Den inneholder ingen skadelige stoffer og er fri for kadium, barium og bly. Hageslangen tåler trykk på opptil 24 bar og lerret med innovative gule KEVLAR® fiber fra DuPont™ . Hageslangen består av 3 lag hvorav et værbestandig og UV-resistent ytre lag og et lystett mellomlag hindre algevekst i slangen. Den tåler temperaturer fra -20 til +65 °C, og har 12 års garanti.