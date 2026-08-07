Wysokiej jakości wykonanie z zastosowaniem solidnych elementów, takich jak mosiężny korpus, gwarantują długi okres eksploatacji nowej lancy do piany Basic 2. Urządzenie zostało opracowane do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 700–600 litrów na godzinę bez funkcji Servo Control. Lanca zaskakuje wyjątkową jakością piany. Jednocześnie zużycie środka czyszczącego zostanie zmniejszone o połowę w przypadku używania piany czyszczącej RM 838 VehiclePro. Zintegrowana płyta zapewnia precyzyjną, trzystopniową regulację dozowania i eliminuje ewentualne przypadkowe zmiany regulacji. Ponadto stabilny, solidny i ergonomiczny zbiornik na środek czyszczący jest bardzo łatwy w napełnianiu dzięki dużemu otworowi oraz łatwy w zamykaniu.