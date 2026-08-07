Lanca pianowa Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Nowo opracowana, bardzo solidna lanca do piany Basic 2 specjalnie przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 700–800 l/h. Doskonała jakość piany przy o połowę mniejszym zużyciu środka czyszczącego.
Wysokiej jakości wykonanie z zastosowaniem solidnych elementów, takich jak mosiężny korpus, gwarantują długi okres eksploatacji nowej lancy do piany Basic 2. Urządzenie zostało opracowane do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 700–600 litrów na godzinę bez funkcji Servo Control. Lanca zaskakuje wyjątkową jakością piany. Jednocześnie zużycie środka czyszczącego zostanie zmniejszone o połowę w przypadku używania piany czyszczącej RM 838 VehiclePro. Zintegrowana płyta zapewnia precyzyjną, trzystopniową regulację dozowania i eliminuje ewentualne przypadkowe zmiany regulacji. Ponadto stabilny, solidny i ergonomiczny zbiornik na środek czyszczący jest bardzo łatwy w napełnianiu dzięki dużemu otworowi oraz łatwy w zamykaniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 - 800
|Rozmiar dyszy ( )
|45
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Dozowanie (%)
|1 - 2 - 4
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
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