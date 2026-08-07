Lanca pianowa Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

Nowo opracowana, bardzo solidna lanca do piany Basic 2 specjalnie przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 700–800 l/h. Doskonała jakość piany przy o połowę mniejszym zużyciu środka czyszczącego.

Wysokiej jakości wykonanie z zastosowaniem solidnych elementów, takich jak mosiężny korpus, gwarantują długi okres eksploatacji nowej lancy do piany Basic 2. Urządzenie zostało opracowane do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 700–600 litrów na godzinę bez funkcji Servo Control. Lanca zaskakuje wyjątkową jakością piany. Jednocześnie zużycie środka czyszczącego zostanie zmniejszone o połowę w przypadku używania piany czyszczącej RM 838 VehiclePro. Zintegrowana płyta zapewnia precyzyjną, trzystopniową regulację dozowania i eliminuje ewentualne przypadkowe zmiany regulacji. Ponadto stabilny, solidny i ergonomiczny zbiornik na środek czyszczący jest bardzo łatwy w napełnianiu dzięki dużemu otworowi oraz łatwy w zamykaniu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 700 - 800
Rozmiar dyszy ( ) 45
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Dozowanie (%) 1 - 2 - 4
Pojemność zbiornika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,8

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