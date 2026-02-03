T-Racer T 350 to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle zwiększają wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie, a obudowa skutecznie chroni przed rozpryskami wody. Wygodne uchwyty umożliwiają czyszczenie powierzchni pionowych takich jak brama garażowa, mur czy ogrodzenie. Płynna regulacja strumienia wody pozwala dostosować jej ciśnienie do rodzaju czyszczonej powierzchni. T-Racer T 350 pasuje do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.