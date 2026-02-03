T-Racer T 350

T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. T-Racer T 350 pasuje do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.

T-Racer T 350 to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle zwiększają wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie, a obudowa skutecznie chroni przed rozpryskami wody. Wygodne uchwyty umożliwiają czyszczenie powierzchni pionowych takich jak brama garażowa, mur czy ogrodzenie. Płynna regulacja strumienia wody pozwala dostosować jej ciśnienie do rodzaju czyszczonej powierzchni. T-Racer T 350 pasuje do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.

Cechy i zalety
Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle
  • Idealnie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
  • Czyszczenie bez rozprysków
Regulacja ciśnienia
  • Płynna regulacja ciśnienia w celu dostosowania do aktualnej czynności.
  • Czyszczenie wrażliwych lub odpornych na wysokie ciśnienie powierzchni.
Uchwyt
  • Wygodne czyszczenie powierzchni pionowych.
Siła strumieni lekko unosi przystawkę nad czyszczoną powierzchnię.
  • Łatwe, nie wymagające wysiłku mycie dzięki efektowi lekkiego unoszenia przystawki nad czyszczoną powierzchnią
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 1,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 712 x 280 x 971

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Tarasy
  • Drzwi garażowe
  • Elewacje małych domów
  • (Podwórko) wejścia, podjazdy
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.