T-Racer T 350
T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. T-Racer T 350 pasuje do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.
T-Racer T 350 to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle zwiększają wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie, a obudowa skutecznie chroni przed rozpryskami wody. Wygodne uchwyty umożliwiają czyszczenie powierzchni pionowych takich jak brama garażowa, mur czy ogrodzenie. Płynna regulacja strumienia wody pozwala dostosować jej ciśnienie do rodzaju czyszczonej powierzchni. T-Racer T 350 pasuje do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.
Cechy i zalety
Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle
- Idealnie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
- Czyszczenie bez rozprysków
Regulacja ciśnienia
- Płynna regulacja ciśnienia w celu dostosowania do aktualnej czynności.
- Czyszczenie wrażliwych lub odpornych na wysokie ciśnienie powierzchni.
Uchwyt
- Wygodne czyszczenie powierzchni pionowych.
Siła strumieni lekko unosi przystawkę nad czyszczoną powierzchnię.
- Łatwe, nie wymagające wysiłku mycie dzięki efektowi lekkiego unoszenia przystawki nad czyszczoną powierzchnią
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|712 x 280 x 971
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.00 plus
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus
- K 2.08 Plus
- K 2.08M T50
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 Balcony
- K 2.21M PLUS T50 *EU
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M Plus T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Alu 25 Lat Kärcher Polska
- K 4 Basic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Dom
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.800 T 250 eco!ogic
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Pure Home
- K 5 UM
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.85 M plus
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6 Special
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.300
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Promo
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Dom
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.200 T 400
- K 7.21 MX Plus
- K 7.280 MD Plus
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T 400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T 400 eco!ogic
- K 7.85 M plus
- KHP 4
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Tarasy
- Drzwi garażowe
- Elewacje małych domów
- (Podwórko) wejścia, podjazdy
- Murki ogrodowe
- Ścieżki
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.