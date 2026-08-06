PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111, 1l

Förhindrar kalkavlagringar upp till 150° C i värmeslingor i hetvattentvättar. Vårdande tillsats för högtryckspumpen som skyddar mot korrosionsangrepp.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
pH 12
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 110 x 75 x 200
Produkt
  • Med inbyggt korrosionsskydd för alla komponenter i kontakt med vatten
  • Skydd mot korrosion av värmeslingan med mycket mjukt vatten
  • Med tillsatser för pumpvård för kontinuerlig smörjning och vård av högtryckspumpen
  • Förhindrar effektivt kalkutfällning i högtryckstvättar för varmvatten.
  • Särskilt för anordningar med systemanpassning för vård
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111, 1l
PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111, 1l
PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111, 1l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Avfettning och fosfatering
  • Ytavfettning
  • Maskinunderhåll, skydd mot kalkavlagringar och pumpvård