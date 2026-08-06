PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111, 1l
Förhindrar kalkavlagringar upp till 150° C i värmeslingor i hetvattentvättar. Vårdande tillsats för högtryckspumpen som skyddar mot korrosionsangrepp.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|6
|pH
|12
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|110 x 75 x 200
Produkt
- Med inbyggt korrosionsskydd för alla komponenter i kontakt med vatten
- Skydd mot korrosion av värmeslingan med mycket mjukt vatten
- Med tillsatser för pumpvård för kontinuerlig smörjning och vård av högtryckspumpen
- Förhindrar effektivt kalkutfällning i högtryckstvättar för varmvatten.
- Särskilt för anordningar med systemanpassning för vård
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Avfettning och fosfatering
- Ytavfettning
- Maskinunderhåll, skydd mot kalkavlagringar och pumpvård