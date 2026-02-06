Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l

Z aktivno peno do popolnih rezultatov čiščenja. Novi aktivni odstranjevalec umazanije z lahkoto odstrani olje, mastno umazanijo in umazanijo iz vozil/ulic. Brez fosfatov in nežen do materialov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 5
Embalažna enota (Kos(i)) 1
Teža (Kg) 5,165
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,555
Mere (D × Š × V) (mm) 192 x 145 x 248
Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l
Področja uporabe
  • Avtomobili
  • Motorji in skuterji
  • Avtodomi
Dodatna oprema