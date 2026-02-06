Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l
Z aktivno peno do popolnih rezultatov čiščenja. Novi aktivni odstranjevalec umazanije z lahkoto odstrani olje, mastno umazanijo in umazanijo iz vozil/ulic. Brez fosfatov in nežen do materialov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|5,165
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,555
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Avtomobili
- Motorji in skuterji
- Avtodomi