Vysokotlaková hadica PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q
Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex s ochranou proti prekrúteniu pre pohodlnú prácu. Dĺžka 10 m. Vrátane adaptéra Quick Connect.
10 m dlhá náhradná vysokotlaková hadica PremiumFlex eliminuje riziko zaseknutia. Vďaka patentovanému systému proti pretočeniu je mimoriadne flexibilná, umožňuje nerušenú prácu a dá sa rýchlo a jednoducho skladovať. Adaptér Quick Connect zaisťuje, že hadicu možno k tlakovému čističu pripojiť raz-dva. Vyrobená z materiálu bez PVC a ftalátov. Vhodná pre všetky tlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7, okrem navíjacích strojov na hadice a zariadení Full Control, Power Control a Smart Control tried K 4 až K 7.
Vlastnosti a výhody
Náhradná hadica 10 m.
- Väčší akčný rádius.
Prípojka Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Systém proti skrúcaniu
- Žiadne ďalšie zakopávanie: Hadica sa neskrúca a zostáva flexibilná pri každom použití.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (MPa)
|18
|Dĺžka (m)
|10
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|1,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Special
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM Car&Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 5 Compact
- K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition
- Vysokotlakový čistič K 25 Silent Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
- Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180