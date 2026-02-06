Vysokotlaková hadica PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q

Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex s ochranou proti prekrúteniu pre pohodlnú prácu. Dĺžka 10 m. Vrátane adaptéra Quick Connect.

10 m dlhá náhradná vysokotlaková hadica PremiumFlex eliminuje riziko zaseknutia. Vďaka patentovanému systému proti pretočeniu je mimoriadne flexibilná, umožňuje nerušenú prácu a dá sa rýchlo a jednoducho skladovať. Adaptér Quick Connect zaisťuje, že hadicu možno k tlakovému čističu pripojiť raz-dva. Vyrobená z materiálu bez PVC a ftalátov. Vhodná pre všetky tlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7, okrem navíjacích strojov na hadice a zariadení Full Control, Power Control a Smart Control tried K 4 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Náhradná hadica 10 m.
  • Väčší akčný rádius.
Prípojka Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Systém proti skrúcaniu
  • Žiadne ďalšie zakopávanie: Hadica sa neskrúca a zostáva flexibilná pri každom použití.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (MPa) 18
Dĺžka (m) 10
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 1,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 245 x 245 x 65
Kompatibilné stroje