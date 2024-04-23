PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750, 10l

Powerful deep cleaner effectively removes the most stubborn stains, such as oil, grease, soot, blood and proteins. Low foam production. Particularly suited for floor cleaning by machine and for processing with hard surface cleaners.

Versatile, low-foaming PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 suitable for use with high-pressure and surface cleaners as well as scrubber dryers. The powerful detergent was specially developed for the high demands in production and industry - in particular the food industry and commercial kitchens. It removes typical stubborn dirt and residues caused by oil, grease, soot, protein, fruit juice, wine or beer from surfaces and is also suitable for deep cleaning heavily soiled industrial floor coverings. The highly concentrated industrial cleaner can be dosed very sparingly and is therefore particularly economical to use. If necessary, it can also be used for manual cleaning.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 10
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH 13,7
Weight (kg) 11,1
Weight incl. packaging (kg) 11,8
Dimensions (L x W x H) (mm) 290 x 190 x 230
Product
  • Intensive basic cleaner for use with high-pressure and floor cleaning units
  • For deep cleaning of heavily soiled industrial floor coverings
  • Loosens heavy oil, grease and mineral-based soiling
  • Rapidly effective
  • Low-foam formulation
  • Extremely economical
  • Tensides biodegradable in accordance with EEC 648/2004
  • Quick oil and water separation in the oil separator (easily separable = asf)
  • NTA-free
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
  • Danger
  • H290 May be corrosive to metals
  • H314 Causes severe skin burns and eye damage
  • P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.
  • P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
  • P405 Store locked up.
  • P501a Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Application areas
  • Transport and machines
  • Car/engine wash
  • Parts cleaning
  • Floor cleaning
  • Surface degreasing
