Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652, 500мл
Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Karcher RM 652 обеспечивает эффективный уход за любыми полимерными и резиновыми поверхностями с матовым блеском, маскировку мелких царапин. Улучшает внешний вид поверхности за счет придания шелковисто-матового блеска. Обеспечивает приятную на ощупь текстуру обработанной поверхности. Придает поверхностям водо- и грязеотталкивающих свойств.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,564
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|80 x 80 x 280
Совместимая техника
Области применения
- Кабина автомобиля
- Пластиковые панели