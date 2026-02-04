Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 500мл
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Karcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхуючих властивостей.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,564
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|80 x 80 x 280
Сумісна техніка
Області застосування
- Кабіна
- Пластикові панелі