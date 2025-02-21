Средство для чистки камня и фасадов RM 623, 5л

Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 1
Масса (кг) 5,01
Масса (с упаковкой) (кг) 5,395
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Террасы
  • Алюминиевые фасады
  • Камень
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

