Přírodní autošampon RM 610N, 1l

Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám.

Přírodní autošampon RM 610N nabízí přírodní řešení pro čištění vozidel. Obsažené tenzidy jsou rostlinného původu. Záměrně nebyly přidány žádné barviva, fosfáty ani tenzidy na bázi minerálních olejů, aby byla zajištěna receptura zvláště šetrná k materiálům a uživatelům. Tento 2v1 produkt čistí a zároveň pečuje. Spolehlivě odstraňuje typické nečistoty z vozovky a díky rýžovému vosku zanechává krásný lesk. Jemná vůně levandule navíc zajišťuje příjemný zážitek z čištění. Autoshampon zaručuje osvědčený čisticí výkon Kärcher pro celou řadu vozidel, včetně automobilů, obytných vozů, motocyklů, lodí a jízdních kol. Pro pohodlné použití je RM 610N ideální pro přímé použití se všemi vysokotlakými čističi Kärcher a při použití pěnové trysky vytváří lehkou, krásnou pěnu. Je také možné ruční použití.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
  • Vozidla