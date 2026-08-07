FloorPro Industrirens RM 69, 10l
Ikke-giftig industriel rengøringsmiddel til at fjerne almindelige olie- og fedtpletter under mellemliggende rengøring eller vedligeholdelsesrengøring af industrielle gulve i logistikcentre og produktionsmiljøer.
Et alsidigt valg til rengøring af gulve og overflader, FloorPro Industriens RM 69 fra Kärcher er ekstra imponerende til vedligeholdelsesrengøring og mellemliggende rengøring af konventionelle industrielle gulve. Det er egnet til både manuel rengøring og rengøring med gulvvaskemaskiner - plus den ekstra lavtskummende formular gør effektiv brug af maskinens tanks volume muligt. Den eliminerer effektivt almindelige olie og fedtpletter i logistikcentre og produktionsmiljøer, og efterlader kun en behagelig, frisk duft. Derudover er det let alkaline, ikke-giftige og let adskillelige fedtrengøringsmiddel ideelt til brug på afledende ESD gulve, flydende og cementeret afretningslag, og overflader belagt med epoxyresin. Metalarbejdende virksomheder og forarbejdning af malingsvirksomheder gavner også af den silikonefrie formulering.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|10
|Vægt (kg)
|10
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkt
- Kraftigt mellem- og vedligeholdelsesrengøringsmiddel til stærkt tilsmudsede industrigulve.
- Meget lavt skummende.
- Opløser effektivt olie, fedtstoffer og mineralske pletter
- Enestående rengøringsevne
- Ikke-giftig klassificering.
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- Kan bruges til maskin- og manuel rengøring.
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren.
- Effektiv hurtigt
- Meget effektiv.
- Behagelig, frisk duft
- Bred vifte af anvendelser: velegnet til alle vandafvisende, alkalifølsomme (f.eks. linoleum) og alkalibestandige (f.eks. PVC) overflader.
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Videoer
Kompatible maskiner
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- B 120 W + D 110
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 120 W DOSE (Brush)
- B 120 W DOSE (Disc)
- B 150 R Adv
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R BP PACK
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp+76Ah+R45+AutoFill
- B 40 W Bp Pack Dose
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Disc brush)
- B 40 W DOSE Roller brush)
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (Disc brush)
- B 80 W Bp DOSE (Roller brush)
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R konfigurerbar
- B 95 RS
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C
- BD 43/25 C Bp
- BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 530 XL
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 40/10 C I
- BR 40/10C Adv + MF *EU
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack Ratio
- ProBR 400
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve