FloorPro Industrirens RM 69, 10l

Ikke-giftig industriel rengøringsmiddel til at fjerne almindelige olie- og fedtpletter under mellemliggende rengøring eller vedligeholdelsesrengøring af industrielle gulve i logistikcentre og produktionsmiljøer.

Et alsidigt valg til rengøring af gulve og overflader, FloorPro Industriens RM 69 fra Kärcher er ekstra imponerende til vedligeholdelsesrengøring og mellemliggende rengøring af konventionelle industrielle gulve. Det er egnet til både manuel rengøring og rengøring med gulvvaskemaskiner - plus den ekstra lavtskummende formular gør effektiv brug af maskinens tanks volume muligt. Den eliminerer effektivt almindelige olie og fedtpletter i logistikcentre og produktionsmiljøer, og efterlader kun en behagelig, frisk duft. Derudover er det let alkaline, ikke-giftige og let adskillelige fedtrengøringsmiddel ideelt til brug på afledende ESD gulve, flydende og cementeret afretningslag, og overflader belagt med epoxyresin. Metalarbejdende virksomheder og forarbejdning af malingsvirksomheder gavner også af den silikonefrie formulering.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 10
Vægt (kg) 10
Vægt inkl. emballage (kg) 10,4
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 188 x 307
Produkt
  • Kraftigt mellem- og vedligeholdelsesrengøringsmiddel til stærkt tilsmudsede industrigulve.
  • Meget lavt skummende.
  • Opløser effektivt olie, fedtstoffer og mineralske pletter
  • Enestående rengøringsevne
  • Ikke-giftig klassificering.
  • Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
  • Kan bruges til maskin- og manuel rengøring.
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren.
  • Effektiv hurtigt
  • Meget effektiv.
  • Behagelig, frisk duft
  • Bred vifte af anvendelser: velegnet til alle vandafvisende, alkalifølsomme (f.eks. linoleum) og alkalibestandige (f.eks. PVC) overflader.
FloorPro Industrirens RM 69, 10l
FloorPro Industrirens RM 69, 10l
FloorPro Industrirens RM 69, 10l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve
Tilbehør