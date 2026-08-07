Et alsidigt valg til rengøring af gulve og overflader, FloorPro Industriens RM 69 fra Kärcher er ekstra imponerende til vedligeholdelsesrengøring og mellemliggende rengøring af konventionelle industrielle gulve. Det er egnet til både manuel rengøring og rengøring med gulvvaskemaskiner - plus den ekstra lavtskummende formular gør effektiv brug af maskinens tanks volume muligt. Den eliminerer effektivt almindelige olie og fedtpletter i logistikcentre og produktionsmiljøer, og efterlader kun en behagelig, frisk duft. Derudover er det let alkaline, ikke-giftige og let adskillelige fedtrengøringsmiddel ideelt til brug på afledende ESD gulve, flydende og cementeret afretningslag, og overflader belagt med epoxyresin. Metalarbejdende virksomheder og forarbejdning af malingsvirksomheder gavner også af den silikonefrie formulering.