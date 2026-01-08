Med Systemplejemidlet RM 110 ASF til brug i anvendelser med mellem til hård vand, varmtvands højtryksrensere og deres vigtigste komponenter og så er de vandledende dele pålideligt beskyttet mod kalkaflejringer. Som følge heraf sikres vandgennemstrømningen gennem varmespiralen, og enhedens ydeevne forbliver konstant, mens brugere spare energi og reducere vedligeholdelseomkostningerne massivt til tidskrævende afkalkningsmekanismer på samme tid. Systemplejemidlet RM 110 ASF er HACCP kompatibel og dermed egnet til brug i fødevareforarbejdende virksomheder.