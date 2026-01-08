PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 10l

Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære og sod uanset temperatur. NTA-fri.

Oil and grease cleaner EXTRA RM 31 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 13
Vægt (kg) 11,4
Vægt inkl. emballage (kg) 11,8
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 190 x 307
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Rengøring af stalde
  • Rengøring af tønder
  • Bil- og motorvask
  • Rengøring af komponenter
  • Affedtning af overflader
  • Fødevarebeholdere
  • Rengøring af facader
