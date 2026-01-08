PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 2.5l

Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære og sod uanset temperatur. NTA-fri.

PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel, ekstra

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 4
pH 13
Vægt inkl. emballage (kg) 3,1
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Rengøring af stalde
  • Rengøring af tønder
  • Bil- og motorvask
  • Rengøring af komponenter
  • Affedtning af overflader
  • Fødevarebeholdere
  • Rengøring af facader