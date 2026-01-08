PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, 2.5l
Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære og sod uanset temperatur. NTA-fri.
PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel, ekstra
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|2,5
|Pakkeenheder (Stk.)
|4
|pH
|13
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,1
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Rengøring af stalde
- Rengøring af tønder
- Bil- og motorvask
- Rengøring af komponenter
- Affedtning af overflader
- Fødevarebeholdere
- Rengøring af facader