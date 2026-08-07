PressurePro RM 31 Olie- og fedtopløsende middel ekstra, eco!efficiency, 2.5l
Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære og sod uanset temperatur. Med eco!efficiency er kemien meget økonomisk, effektivt og miljøvenligt.
Med sin særlige formel er PressurePro Olie- og fedtopløsende middel ekstra RM 31 eco!efficiency udviklet til brug i højtryksrensere med eco!efficiency-tilstand og gør det dermed muligt at gøre grundigt rent med en lavere vandempratur på 60 °C. Det gør grundigt rent i alle temperaturområder og kan også bruges i dampstadiet op til 150 °C. Den højkoncentrerede, silikonefri og nemt adskillelige formel fjerner ubesværet vanskelige olie-, fedt- og mineralkontaminering, samtidig med at midlet er meget økonomisk, omkostningsbesparende og miljøvenligt. Som en kraftfuld grundrens egnet til vask af maskiner og reservedele i værksteder eller på landejendomme imponerer midlet også på andre områder, f.eks. ved facaderens, når det fjerner snavs forårsaget af emissioner, fugleklatter eller insektrester. Det kan også bruges til rengøring af tanke indvendigt i fødevareindustrien.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|2,5
|Pakkeenheder (Stk.)
|4
|pH
|14
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,1
Produkt
- Effektiv, økologisk rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
- Rengør ved alle temperaturer
- Behagelig, frisk duft
- Fri for fosfater
- Silikonefri.
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Rengøring af stalde
- Rengøring af tønder
- Bil- og motorvask
- Rengøring af komponenter
- Affedtning af overflader
- Fødevarebeholdere
- Rengøring af facader