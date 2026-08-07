PressurePro RM 36 Voksfjerner, 20l

Voksfjerner, som opløser skånsomt beskyttende voksfilm og limrester på lakoverflader. Særdeles velegnet til brug med højtryksrenser.

Dewaxing agent RM 36

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
Vægt (kg) 16
Vægt inkl. emballage (kg) 18,3
Mål (L x B x H) (mm) 255 x 230 x 400
Produkt
  • Effektivt afkonserveringsmiddel
  • Opløser beskyttende voksfilm på overflader
  • Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
  • Skånsom rengøring
  • Uden halogenerede kulbrinter
  • NTA-fri
PressurePro RM 36 Voksfjerner, 20l
PressurePro RM 36 Voksfjerner, 20l
PressurePro RM 36 Voksfjerner, 20l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • P273 Undgå udledning til miljøet.
  • P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P331 Fremkald IKKE opkastning.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
  • EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Anvendelsesområder
  • Bil afvoksning
  • Rengøring af komponenter
  • Affedtning af overflader
  • Bil- og motorvask
Tilbehør