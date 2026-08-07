PressurePro RM 36 Voksfjerner, 20l
Voksfjerner, som opløser skånsomt beskyttende voksfilm og limrester på lakoverflader. Særdeles velegnet til brug med højtryksrenser.
Dewaxing agent RM 36
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|Vægt (kg)
|16
|Vægt inkl. emballage (kg)
|18,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|255 x 230 x 400
Produkt
- Effektivt afkonserveringsmiddel
- Opløser beskyttende voksfilm på overflader
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- Skånsom rengøring
- Uden halogenerede kulbrinter
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P331 Fremkald IKKE opkastning.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
- EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Bil afvoksning
- Rengøring af komponenter
- Affedtning af overflader
- Bil- og motorvask