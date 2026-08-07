Den kraftfulde Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri til brug ved selvbetjenings vaskestationer, kan bruges universelt til at vaske biler, erhvervskøretøjer, cykler og motorer. Det NTA-frie, ekstra effektive højtryksrengøringsmiddel opløser selv de mest genstridige rester af olie, fedt, mudder, insekter og træsaft. Det separerer hurtigt olie og vand i olieudskilleren, mens tensiderne som det indeholder, hvilket er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004, hjælper med at sikre miljøvenlig vask af køretøjer. Derudover imponerer koncentratet fra Kärchers VehiclePro serie med et højt udbytte af op til 60 bilvaske pr. liter.