Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri, 200l

Koncentreret rengøringsmiddel til højtryksrensere. Med et bredt område af anvendelser til at fjerne de mest genstridige rester af olie, fedt, insekter og træsaft. NTA-frit.

Den kraftfulde Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri til brug ved selvbetjenings vaskestationer, kan bruges universelt til at vaske biler, erhvervskøretøjer, cykler og motorer. Det NTA-frie, ekstra effektive højtryksrengøringsmiddel opløser selv de mest genstridige rester af olie, fedt, mudder, insekter og træsaft. Det separerer hurtigt olie og vand i olieudskilleren, mens tensiderne som det indeholder, hvilket er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004, hjælper med at sikre miljøvenlig vask af køretøjer. Derudover imponerer koncentratet fra Kärchers VehiclePro serie med et højt udbytte af op til 60 bilvaske pr. liter.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 13
Vægt inkl. emballage (kg) 235,8
Produkt
  • Kraftfuldt rengøringsmiddel til bilvask med højtryksrensere.
  • Opløser selv de vanskeligste olie-, fedt-, træsaft-, mudder- og insektpletter.
  • Effektiv hurtigt
  • Meget drøj i brug
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren.
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • NTA-fri
Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri, 200l
Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri, 200l
Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri, 200l
Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri, 200l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Biler, erhvervskøretøjer, cykler
Tilbehør