I stedet for besværlig og ekstra fejning eller støvsugning, kan du fjerne borestøvet ved kilden, direkte fra borehullet. Det er lige meget om du bore i væggen eller loftet, eller om underoverfladen er fliser, tapet, gips, sten, beton eller træ: takket være 2-chamber systemet og skumgummitætningen, står tilbehøret til Kärcher Home & Garden WD 2-6 våde- og tørstøvsuger fast og sikkert på alle almindelige overflader. Derudover behøver du ikke være afhængig af en anden person til at hjælpe dig, men i stedet kan du bore og suge borestøvet nemt op helt alene og så er området helt rent efter. Vores borestøvopsamler er egnet til alle konventionelle boremaskiner med en borestørrelse på op til 15 mm.