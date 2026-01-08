Borestøvsopsamler Home & Garden
Det nye tilbehør til vores WD 2-6 våde- og tørstøvsugere gør sikker og støvfri boring på alle almindelige væg- og loftoverflader. Borestøvet suges direkte fra borehullet.
I stedet for besværlig og ekstra fejning eller støvsugning, kan du fjerne borestøvet ved kilden, direkte fra borehullet. Det er lige meget om du bore i væggen eller loftet, eller om underoverfladen er fliser, tapet, gips, sten, beton eller træ: takket være 2-chamber systemet og skumgummitætningen, står tilbehøret til Kärcher Home & Garden WD 2-6 våde- og tørstøvsuger fast og sikkert på alle almindelige overflader. Derudover behøver du ikke være afhængig af en anden person til at hjælpe dig, men i stedet kan du bore og suge borestøvet nemt op helt alene og så er området helt rent efter. Vores borestøvopsamler er egnet til alle konventionelle boremaskiner med en borestørrelse på op til 15 mm.
Funktioner og fordele
Til støvfri boring
Borstøvfangeren virker pålideligt på alle konventionelle væg- og loftoverflader
Boring over dit hoved er lettere end nogensinde
Boring og sugning uden hjælp fra en anden person er problemfri
Nem håndtering - Tilslut sugeslangen, tænd støvsugeren, sæt tilbehøret i den ønskede position og bor
Ved at trykke på den gule kontakt, kan borestøvfangerens position let ændres uden at det er nødvendigt at slukke støvsugeren
Passer til alle Kärcher Home & Garden multifunktionelle støvsugere
Egnet til alle Kärcher tæpperensere af enhedsserien SE 4, SE 5 og SE 6.
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|207 x 106 x 117
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Home
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Batteri
- WD 3 Batteri Premium
- WD 3 Batterisæt
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 Premium Batterisæt
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Fliser
- Tapet
- Gips
- Træ
- Sten
- Beton