Površinski čistač FR 50
S radnom širinom 500 mm, FR 50 je posebno prikladan za velike površine. Otporno na vruću vodu, kućište od plemenitog čelika, 2-struko keramičko uležištenje, komforna izvlačna ručka, kotači koji ne ostavljaju tragove i integrirano doziranje sredstva za čišćenje u niskom tlaku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je posebno naručiti. Maks. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Maks. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer (mm)
|500
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Boja
|srebrna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13,9
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