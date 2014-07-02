Površinski čistač FR 50

S radnom širinom 500 mm, FR 50 je posebno prikladan za velike površine. Otporno na vruću vodu, kućište od plemenitog čelika, 2-struko keramičko uležištenje, komforna izvlačna ručka, kotači koji ne ostavljaju tragove i integrirano doziranje sredstva za čišćenje u niskom tlaku. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je posebno naručiti. Maks. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C