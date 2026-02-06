Autókefe-készlet

A szívóecsetkészlet lehetővé teszi az autóbelső, műszerfal, szőnyegek, kárpitfelületek stb. alapos és az anyagnak megfelelő tisztítását. Minden Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.

A szívóecsetkészlet két kemény, ill. puha sörtéjű szívóecsetből álló tartozékkészlet. A kemény sörtéjű szívóecset a kárpit- és szőnyegfelületek (pl.: szőnyegek vagy autóülések) alapos tisztítására szolgál. A puha sörtéjű szívóecset lehetővé teszi az érzékeny felületek (pl.: műszerfal vagy középkonzol) kíméletes tisztítását. A praktikus szívóecsetkészlet alkalmas minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.

Jellemzők és előnyök
Kemény sörtéjű szívókefe kárpit- és szőnyegfelületek alapos tisztításához
Puha sörtéjű szívókefe érzékeny felületek kíméletes tisztításához
Alkalmas minden Kärcher háztartási száraz-nedves porszívóhoz
Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (-rész) 2
Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 120 x 70 x 41
Alkalmazási területek
  • Csomagtér
  • Autósülés
  • Hátsó ülés
  • Lábtér
  • Műszerfal
  • Középkonzol
  • Oldalzsebek az autóban
  • Kárpit
  • Kárpitozott bútorok
  • Kényes felületek