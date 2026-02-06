Autókefe-készlet
A szívóecsetkészlet lehetővé teszi az autóbelső, műszerfal, szőnyegek, kárpitfelületek stb. alapos és az anyagnak megfelelő tisztítását. Minden Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.
A szívóecsetkészlet két kemény, ill. puha sörtéjű szívóecsetből álló tartozékkészlet. A kemény sörtéjű szívóecset a kárpit- és szőnyegfelületek (pl.: szőnyegek vagy autóülések) alapos tisztítására szolgál. A puha sörtéjű szívóecset lehetővé teszi az érzékeny felületek (pl.: műszerfal vagy középkonzol) kíméletes tisztítását. A praktikus szívóecsetkészlet alkalmas minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.
Jellemzők és előnyök
Kemény sörtéjű szívókefe kárpit- és szőnyegfelületek alapos tisztításához
Puha sörtéjű szívókefe érzékeny felületek kíméletes tisztításához
Alkalmas minden Kärcher háztartási száraz-nedves porszívóhoz
Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (-rész)
|2
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|120 x 70 x 41
Kompatibilis készülékek
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- Csomagtér
- Autósülés
- Hátsó ülés
- Lábtér
- Műszerfal
- Középkonzol
- Oldalzsebek az autóban
- Kárpit
- Kárpitozott bútorok
- Kényes felületek