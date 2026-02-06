A szívóecsetkészlet két kemény, ill. puha sörtéjű szívóecsetből álló tartozékkészlet. A kemény sörtéjű szívóecset a kárpit- és szőnyegfelületek (pl.: szőnyegek vagy autóülések) alapos tisztítására szolgál. A puha sörtéjű szívóecset lehetővé teszi az érzékeny felületek (pl.: műszerfal vagy középkonzol) kíméletes tisztítását. A praktikus szívóecsetkészlet alkalmas minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.